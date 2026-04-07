’Art Bonus’ I vantaggi per le imprese

Da lanazione.it 7 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì si terrà un convegno presso la sede dell’Ance, in viale Monterosa, con inizio alle 10. L’evento sarà dedicato all’’Art Bonus’ e ai benefici che offre alle imprese per il sostegno dei beni e dei luoghi culturali. Durante l’incontro saranno presentate informazioni sulle modalità di utilizzo delle agevolazioni fiscali e sui possibili vantaggi economici per le aziende coinvolte.

’Art Bonus per il sostegno dei beni e dei luoghi della cultura’ è il tema del convegno in programma venerdì (inizio alle 10) nella sede dell’Ance, in viale Monterosa. L’Art Bonus, introdotto con la Legge 1062014, è lo strumento di sostegno del mecenatismo a favore del patrimonio pubblico che, attraverso erogazioni liberali in denaro a sostegno della cultura, comporta un credito d’imposta a favore del suo donatore pari al 65% dell’importo erogato. Le erogazioni liberali in denaro possono essere corrisposte da donatori cittadini indipendentemente dalla propria forma giuridica. Alcuni degli interventi che possono essere sostenuti sono.... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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