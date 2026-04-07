’Art Bonus’ I vantaggi per le imprese

Venerdì si terrà un convegno presso la sede dell’Ance, in viale Monterosa, con inizio alle 10. L’evento sarà dedicato all’’Art Bonus’ e ai benefici che offre alle imprese per il sostegno dei beni e dei luoghi culturali. Durante l’incontro saranno presentate informazioni sulle modalità di utilizzo delle agevolazioni fiscali e sui possibili vantaggi economici per le aziende coinvolte.

’Art Bonus per il sostegno dei beni e dei luoghi della cultura’ è il tema del convegno in programma venerdì (inizio alle 10) nella sede dell’Ance, in viale Monterosa. L’Art Bonus, introdotto con la Legge 1062014, è lo strumento di sostegno del mecenatismo a favore del patrimonio pubblico che, attraverso erogazioni liberali in denaro a sostegno della cultura, comporta un credito d’imposta a favore del suo donatore pari al 65% dell’importo erogato. Le erogazioni liberali in denaro possono essere corrisposte da donatori cittadini indipendentemente dalla propria forma giuridica. Alcuni degli interventi che possono essere sostenuti sono.... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - ’Art Bonus’. I vantaggi per le imprese Decreto energia, tutti i vantaggi per le famiglie e le imprese dal provvedimento del governo MeloniTutte le positività della misura che riduce i costi per diversi settori sociali e produttivi. Opportunità dalla Zes: "Vantaggi fiscali e crescita. La chance per le imprese"Dal 18 novembre anche l’Umbria, grazie alla misura governativa, è stata inserita nella Zes (zona economica speciale). Saving With 7K Advantage and the 7K Pro membership inside 7K metals Argomenti più discussi: ’Art Bonus’. I vantaggi per le imprese; Chi sostiene la cultura ci guadagna! Quattro progetti per contribuire a far crescere le biblioteche di Reggio Emilia; Potenza | All’Archivio di Stato la presentazione del primo intervento di restauro realizzato in Basilicata grazie all’Art Bonus e al progetto Donare alla storia; Art Bonus per il sostegno dei beni e dei luoghi della cultura: convegno nella sede dell'Ance. “Con te la storia continua”: al via la campagna rivolta a cittadini, imprese e utenti per sostenere iniziative e patrimonio librario. Con l’Art Bonus lo sgravio fiscale è del 65% - facebook.com facebook