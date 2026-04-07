Da alcune settimane, un nuovo farmaco contro il tabagismo è entrato nel prontuario farmaceutico e viene completamente rimborsato dal Servizio Sanitario Nazionale. La citisina, che aiuta a smettere di fumare, ha già ottenuto una buona risposta tra i pazienti, con circa il 70% che riesce a interrompere le sigarette. La sua introduzione mira a offrire un aiuto concreto a chi vuole smettere di fumare, senza oneri aggiuntivi.

Da qualche settimana è inserita nel prontuario farmaceutico, completamente rimborsabile dal Servizio Sanitario Nazionale. E’ la citisina, la molecola che aiuta enormemente a smettere di fumare, con un’efficacia clinica dimostrata. Il ciclo dura 25 giorni. La citisina è un principio attivo di origine vegetale (derivato dai semi di maggiociondolo) che agisce sui recettori della nicotina nel cervello, riducendo il desiderio di fumare e attenuando i sintomi dell’astinenza. Il farmaco è gratuito esclusivamente attraverso i centri antifumo accreditati del SSN e richiede una specifica prescrizione medica. Un ciclo completo dura solitamente 25 giorni. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Arriva la citisina, il farmaco che fa smettere di fumare. Sette su dieci ci riescono, lo rimborsa lo Stato

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Arriva in Italia il primo farmaco per smettere di fumare.

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