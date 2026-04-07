Armando Izzo parla di Raffaella Fico dopo la rottura | So di causarle dolore ma la mia ex non c' entra

Armando Izzo ha condiviso una storia su Instagram per rispondere alla notizia della fine della sua relazione con Raffaella Fico. La comunicazione arriva poche ore dopo che è stata resa pubblica la separazione tra i due. Izzo ha dichiarato di essere consapevole di aver causato dolore alla ex compagna, ma ha precisato che una terza persona coinvolta non ha nulla a che vedere con la vicenda.

Il calciatore del Monza conferma la fine della relazione con la showgirl e fa chiarezza sul suo rapporto con la madre dei suoi figli Armando Izzo ha pubblicato una storia Instagram per chiarire la sua situazione con Raffaella Fico a qualche ora di distanza dalla diffusione della notizia sulla fine della sua relazione con Raffaella Fico. "Poco prima di Pasqua Armando Izzo ha scelto di chiudere la storia con Raffaella Fico in modo netto e in parallelo ha recuperato i rapporti con l'ex moglie: i due però non sono tornati insieme", aveva scritto Gabriele Parpiglia nella sua newsletter, accennando a un ritorno di fiamma con la sua ex moglie su cui il calciatore del Monza è tornato oggi per fare chiarezza. 🔗 Leggi su Today.it

Armando Izzo dopo la fine con Raffaella Fico: “La mia ex moglie non c’entra. Ho bisogno di una pausa di riflessione”Armando Izzo rompe il silenzio su Instagram dopo le indiscrezioni sulla rottura con Raffaella Fico: "Ho bisogno di fermarmi".

Armando Izzo lascia Raffaella Fico e prova a tornare con la ex moglie: la rottura prima di PasquaSarebbe già rottura tra Raffaella Fico e Armando Izzo: il calciatore dell’Avellino l’avrebbe lasciata prima di Pasqua per tornare dall'ex moglie...

Temi più discussi: È finita tra Raffaella Fico e Armando Izzo: Lui ha fatto pace con la ex moglie. Cosa sta succedendo; Palermo-Avellino, espulsione di Armando Izzo: piccolo giallo che riguarda la sfera privata; Armando Izzo lascia Raffaella Fico e prova a tornare con la ex moglie: la rottura prima di Pasqua; Raffaella Fico e Armando Izzo, è finita: chi ha lasciato chi e i motivi dell’addio.

Armando Izzo lascia Raffaella Fico e rompe il silenzio, perché ho preso una pausa: la reazione di leiArmando Izzo conferma la rottura con Raffaella Fico e riferisce di non essere tornato insieme all'ex moglie Concetta ... gossipetv.com

Armando Izzo, è finita con Raffaella Fico: Ho bisogno di una pausa di riflessioneArmando Izzo ha scelto parole dirette e molto personali per raccontare il momento delicato che sta attraversando. Il difensore dell’Avellino ha spiegato di sentire il bisogno di fermarsi e prendersi u ... irpinianews.it

Sarebbe già rottura tra Raffaella Fico e Armando Izzo: il calciatore dell’Avellino l’avrebbe lasciata prima di Pasqua e lei avrebbe già lasciato casa. Si era vociferato di un voler ritornare, da parte di Izzo, con l'ex moglie Titta Angellotti, ma è arrivata ben presto la - facebook.com facebook