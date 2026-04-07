Arenato in Iran anche Trump caccia le sue Santanchè

Da linkiesta.it 7 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Recentemente, sono stati licenziati due funzionari pubblici in modo repentino, uno circa un mese fa e l’altro più di recente. Questa sequenza di eventi ha suscitato alcune associazioni con figure pubbliche italiane, in particolare per le caratteristiche personali e il modo di presentarsi. La notizia ha attirato l’attenzione di chi osserva le dinamiche politiche e amministrative, senza entrare nel merito delle motivazioni ufficiali dei licenziamenti.

L’improvviso licenziamento di Pam Bondi, a circa un mese di distanza da quello di Kristi Noem, lo confesso, mi ha fatto pensare subito a Daniela Santanchè, e non solo per quella che mi pare una notevolissima somiglianza caratteriale e antropologica. Pensando anche all’indimenticabile imitazione che ne aveva fatto Paola Cortellesi, mi pare difficile trovare in tutti gli Stati Uniti (e forse nel mondo) due tipi umani più simili a lei dell’ex governatrice che si vantava di avere sparato al cane disubbidiente o della procuratrice generale che ha tentato di trasformare il dipartimento di Giustizia nell’ufficio vendette personali del presidente. Il fatto è che la guerra in Iran sta all’amministrazione Trump come il referendum sulla giustizia al governo Meloni. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

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