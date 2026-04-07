Arancia di Ribera Dop campagna record | 14,5 milioni di chili nonostante la raccolta ridotta

La stagione dell’Arancia di Ribera DOP si conclude con un volume di produzione di 14,5 milioni di chilogrammi, superando le aspettative nonostante una riduzione nella quantità di frutta raccolta. La campagna si è chiusa con un risultato superiore alle criticità affrontate durante l’annata, evidenziando un andamento positivo rispetto alle previsioni iniziali. I dati ufficiali mostrano un aumento rispetto alle campagne precedenti, consolidando la posizione di questa varietà sul mercato.

Si chiude con un risultato che va oltre le criticità della stagione la campagna agrumicola dell’Arancia di Ribera DOP, che registra un lavorato complessivo di 14,5 milioni di chilogrammi. Un dato che segna un nuovo record, ottenuto nonostante una riduzione di circa 40 giorni del periodo di raccolta. Un risultato che racconta la capacità di tenuta dell’intera filiera, chiamata a confrontarsi con condizioni climatiche e operative complesse, ma capace di rispondere con organizzazione ed efficienza. A sottolinearlo è il presidente del Consorzio di tutela Arancia di Ribera DOP, Salvatore Daino: “È un risultato che parla chiaro. Raggiungere questi numeri con una finestra di raccolta così ridotta significa che il sistema ha funzionato. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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