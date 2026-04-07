Apre l' auto del compagno e chiama la polizia | C' è qualcosa di strano dentro c' è un tesoro di droga e Viagra

Una donna ha aperto l’auto del suo compagno e ha trovato involucri sospetti tra i sedili, decidendo di chiamare le forze dell’ordine. Sul posto, gli agenti hanno scoperto all’interno del veicolo un quantitativo di droga e farmaci, tra cui Viagra. L’intervento è avvenuto in un’area urbana, senza ulteriori dettagli sulla provenienza o sul contenuto esatto di quanto ritrovato.

Ha aperto l'auto del compagno e, tra i sedili, ha trovato involucri sospetti. Tanto che ha deciso di chiamare la polizia, che nel veicolo ha trovato un vero e proprio carico di droga e farmaci. È stata la segnalazione di una donna, a far scattare il blitz degli agenti del Commissariato di Rho nella giornata di sabato 4 aprile. L'uomo, un egiziano di 39 anni, è stato indagato in stato di libertà per detenzione ai fini di spaccio e somministrazione pericolosa di medicinali. Tutto è iniziato con una telefonata al numero di emergenza. La donna, preoccupata per ciò che aveva rinvenuto all'interno della Fiat Punto del convivente, ha allertato le forze dell'ordine indicando la posizione del veicolo in via Molino Prepositurale. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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