Questa settimana “Uomini e Donne” andrà in onda solo per quattro giorni. Nella giornata di Pasquetta, lunedì 6 aprile, il dating show di Maria De Filippi non verrà trasmesso per lasciare spazio a una programmazione diversa. Le anticipazioni dal 7 al 10 aprile promettono colpi di scena sia nel Trono Classico che nel Trono Over.. L'articolo Anticipazioni Uomini e Donne 7-10 aprile 2026: tutto crolla per Ciro, doppio addio improvviso dopo una lite durissima. Diego e Cristina. proviene da. Potrebbe interessarti:. Uomini e Donne, anticipazioni marzo 2023: Riccardo si becca un torta in faccia da Tina. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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