Anni spezzati Alberto Besson espone all’Officina dell’arte

Dal 11 aprile all’28 dello stesso mese, l’Officina dell’Arte di Piacenza ospita la mostra intitolata “Anni spezzati” di Alberto Besson, con l’inaugurazione prevista alle 17. La rassegna presenta una selezione di opere dell’artista, che saranno esposte fino alla fine di aprile. La mostra si svolge negli spazi della galleria cittadina, offrendo ai visitatori l’opportunità di osservare un insieme di lavori realizzati dall’artista nel corso degli anni.

Dall’11 (inaugurazione alle 17) al 28 aprile, l’Officina dell’Arte di Piacenza ospita la mostra di Alberto Besson, Anni spezzati. Il percorso espositivo mette in evidenza una tensione costante verso la costruzione di forme che si organizzano secondo dinamiche interne, spesso lontane da riferimenti immediati al reale. Il titolo suggerisce una scansione discontinua del tempo, una frammentazione che si riflette nella struttura stessa delle opere e che rimanda a una percezione stratificata dell’esperienza, dove ogni segmento sembra trattenere tracce di passaggi precedenti. Nato a Crema, dove vive e lavora, Besson avvia il proprio percorso artistico nella seconda metà degli anni Sessanta, sostenuto da riconoscimenti ottenuti al Castello Sforzesco di Milano e alla Società Belle Arti di Torino. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Alberto Besson a Piacenza: il viaggio tra forme e anni spezzatiL’Officina dell’Arte di Piacenza ospiterà, a partire dall’11 aprile e fino al 28 dello stesso mese, la mostra intitolata Anni spezzati, dedicata alle...

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