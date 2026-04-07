Gli Stati Uniti hanno dichiarato di possedere alcuni strumenti di azione contro l’Iran, finora rimasti inattuati. La minaccia è stata comunicata da un rappresentante ufficiale, che ha precisato come queste risorse siano pronte all’uso qualora fosse necessario. La dichiarazione segue tensioni crescenti tra le due parti e segnala una possibile escalation futura nelle relazioni tra Washington e Teheran.

Gli Stati Uniti hanno nel proprio arsenale alcuni “strumenti” che finora hanno scelto di non utilizzare contro l’Iran. La minaccia arriva direttamente dal vicepresidente statunitense JD Vance, durante una conferenza stampa tenuta oggi a Budapest, in Ungheria, insieme al premier Viktor Orbán, a poche ore dalla scadenza dell’ultimatum di Donald Trump alla Repubblica islamica. “Devono sapere che abbiamo degli strumenti nel nostro arsenale che, finora, abbiamo deciso di non usare”, ha affermato il vice di Donald Trump, senza specificare di che tipo di armi si tratti. Il presidente degli Stati Uniti, ha aggiunto, “può decidere di usarli e deciderà di usarli se gli iraniani non cambieranno il loro comportamento”. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Anche Vance minaccia l’Iran: “Abbiamo a nostra disposizione strumenti che finora abbiamo deciso di non utilizzare”

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Sono diventate un evento politico dal peso internazionale, al punto che anche il vicepresidente statunitense JD Vance corre in soccorso di Viktor Orbán. Leggi l'analisi di Pierre Haski. a - facebook.com facebook

Nei negoziati "in corso" con l'Iran sono coinvolti anche il vicepresidente americano, JD Vance, e il segretario di Stato, Marco Rubio. Lo ha reso noto il presidente Donald Trump parlando alla Casa Bianca. Nella squadra anche gli inviati del presidente, Steve W x.com