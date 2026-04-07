Negli ultimi mesi, i costi dei bagagli in volo sono cresciuti significativamente, riflettendo l’aumento del prezzo del carburante e le scelte delle compagnie aeree riguardo ai materiali e alle soluzioni di stoccaggio. La tendenza si traduce in tariffe più alte per il trasporto di valigie, con alcune compagnie che adottano nuove strategie come l’utilizzo di imballaggi sottovuoto per ottimizzare lo spazio.

Scarseggia e rincara il costo del carburante per aerei, aumenta di conseguenza anche il prezzo dei bagagli. Come riportato dal quotidiano Repubblica, uno degli effetti collaterali diretti della guerra in Iran e Medio Oriente è il forte rincaro de l “jet fuel”, il carburante aeronautico. Per ammortizzare la spesa senza far esplodere il prezzo base dei biglietti, le compagnie aeree stanno trasferendo i costi sui servizi accessori, in primis le tariffe per il trasporto dei bagagli da stiva e a mano. La stretta delle compagnie statunitensi. Negli Stati Uniti la revisione al rialzo dei listini è già entrata in vigore. United Airlines è stata l’ultima, in ordine di tempo, ad annunciare una rimodulazione delle tariffe. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Anche i prezzi dei bagagli in aereo salgono alle stelle: dal sottovuoto all’attenzione per i materiali, ecco le strategie per viaggiare leggeri

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