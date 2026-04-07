Per molti che sono cresciuti tra gli anni ‘80 e ‘90, il tema musicale di apertura di “Scrubs – Medici ai primi ferri” rappresenta un ricordo indelebile. La serie televisiva, molto apprezzata in quegli anni, torna ora in un nuovo ciclo, portando di nuovo in primo piano le storie di giovani medici e le loro sfide quotidiane. La ripresa della serie ha attirato l’attenzione di un pubblico che ha vissuto le prime stagioni con entusiasmo.

Per chiunque sia nato tra la fine degli anni ‘80 e l’inizio dei ‘90, il ritornello di Superman dei Lazlo Bane può significare solo una cosa: Scrubs – Medici ai primi ferri. La sitcom medica creata da Bill Lawrence che, tra comicità, sogni a occhi aperti e parentesi più serie, seguiva le vite tra le corsie dell’ospedale Sacro Cuore del medico JD (Zach Braff), del suo migliore amico chirurgo Turk (Donald Faison) e della loro collega Elliot (Sarah Chalke). Ora, nove stagioni e 16 anni dopo la fine dello show, Scrubs torna con un revival disponibile su Disney+. Nuovi episodi in cui JD e Turk si ritrovano fianco a fianco per la prima volta dopo tanto tempo, mentre attorno a loro si muove una nuova generazione di specializzandi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Amicizia e speranza, il ritorno dei medici di “Scrubs“

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