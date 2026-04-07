Un manager italiano è stato nominato come nuovo CEO della partnership per l’America’s Cup. L’incarico prevede di collaborare con il neozelandese Grant Dalton, che continuerà a ricoprire il suo ruolo. La nomina è stata annunciata di recente e si inserisce in un processo di rinnovamento all’interno dell’organizzazione. Perrelli assumerà ufficialmente le nuove responsabilità nelle prossime settimane.

C'è un italiano, da oggi, alla guida dell'America's Cup Partnership (Acp), il consorzio che coordina e gestisce gli aspetti organizzativi, agonistici e commerciali dell'America's Cup: è Marzio Perrelli, già vicepresidente esecutivo di Sky Italia dal 2018 al 2025 e responsabile di Sky Sport, in una carriera dove ha ricoperto ruoli di vertice nella finanza internazionale tra Regno Unito, Stati Uniti e Italia, in Goldman Sachs e HSBC. Perrelli guiderà l'Acp lavorando insieme al neozelandese Grant Dalton, che manterrà la carica di chairman. "Sono onorato di assumere questo ruolo", ha detto il nuovo Ceo: "“L’America’s Cup è la competizione più antica e prestigiosa dello sport internazionale. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - America’s Cup Partnership, Marzio Perrelli nominato nuovo Ceo

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