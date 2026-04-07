America' s Cup nuova governance | Sviluppo e stabilità per il futuro

L'America's Cup ha annunciato un nuovo assetto organizzativo in vista dell'edizione del 2027 a Napoli. L'ente che coordina l'evento ha confermato la nomina di un nuovo amministratore delegato, rafforzando la struttura di governance. La scelta mira a garantire una gestione più stabile e sviluppi futuri nell'ambito della competizione. La comunicazione ufficiale sottolinea l'intenzione di migliorare l'organizzazione dell'evento internazionale.

L’America's Cup accelera sulla struttura organizzativa in vista dell’edizione del 2027 a Napoli. L’America’s Cup Partnership (ACP) ha, infatti, ufficializzato la nomina di Marzio Perrelli come amministratore delegato, introducendo una governance rafforzata con l’obiettivo dichiarato di "garantire sviluppo e stabilità nel lungo periodo".Perrelli assume l’incarico da subito, in una fase chiave che porterà alle regate preliminari previste in Sardegna dal 21 al 24 maggio. La nuova struttura punta a creare un quadro più solido per team, partner e città ospitanti, con una pianificazione più strutturata e orientata agli investimenti. Alla guida dell’ACP resta Grant Dalton, già ceo di Emirates Team New Zealand, defender della 38ma edizione. 🔗 Leggi su Napolitoday.it America?s Cup 2027, la sfida: «Pil e sviluppo: Napoli meglio di Barcellona»La febbre da America’s Cup sale di giorno in giorno sempre di più a iniziare dai protagonisti istituzionali che stanno lavorando sul progetto Bagnoli. Giunta regionale, Aree interne al centro dell’agenda: nuova governance per lo sviluppo dei territoriTempo di lettura: 2 minuti Questa mattina, a Palazzo Santa Lucia, si è riunita la Giunta della Regione Campania, approvando una serie di... Temi più discussi: America’s Cup: nuove sfide all’ultimo giorno, si apre la fase decisiva; America's Cup: rinviato il termine per le iscrizioni, in arrivo nuovi team; UNICREDIT CONFERMATA GLOBAL PARTNER E GLOBAL BANKING PARTNER DELLA LOUIS VUITTON 38A AMERICA’S CUP; America’s Cup 38, torna UniCredit: è global partner. America's Cup, nuova governance: Sviluppo e stabilità per il futuroL’America's Cup accelera sulla struttura organizzativa in vista dell’edizione del 2027 a Napoli. L’America’s Cup Partnership (ACP) ha, infatti, ufficializzato la nomina di Marzio Perrelli come ... napolitoday.it Perrelli Ceo dell'America's Cup Partnership, 'garantiamo sviluppo a lungo termine'L'America's Cup Partnership (ACP) ha ufficializzato la nomina di Marzio Perrelli come suo amministratore delegato, con l'obiettivo di promuovere ulteriormente l'evento nell'ambito della nuova struttu ... ansa.it Il rischio Hainan fra America e Cina. Di Giulia Pompili Pechino riserva vaste aree di spazio aereo e alza l’ambiguità militare. Il precedente di una collisione fra un caccia cinese e un aereo americano mostra cosa può succedere. Ma oggi, con meno diploma - facebook.com facebook Il rischio Hainan fra America e Cina. Di @giuliapompili x.com