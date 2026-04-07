America' s Cup nuova governance | Sviluppo e stabilità per il futuro

Da napolitoday.it 7 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'America's Cup ha annunciato un nuovo assetto organizzativo in vista dell'edizione del 2027 a Napoli. L'ente che coordina l'evento ha confermato la nomina di un nuovo amministratore delegato, rafforzando la struttura di governance. La scelta mira a garantire una gestione più stabile e sviluppi futuri nell'ambito della competizione. La comunicazione ufficiale sottolinea l'intenzione di migliorare l'organizzazione dell'evento internazionale.

L’America's Cup accelera sulla struttura organizzativa in vista dell’edizione del 2027 a Napoli. L’America’s Cup Partnership (ACP) ha, infatti, ufficializzato la nomina di Marzio Perrelli come amministratore delegato, introducendo una governance rafforzata con l’obiettivo dichiarato di "garantire sviluppo e stabilità nel lungo periodo".Perrelli assume l’incarico da subito, in una fase chiave che porterà alle regate preliminari previste in Sardegna dal 21 al 24 maggio. La nuova struttura punta a creare un quadro più solido per team, partner e città ospitanti, con una pianificazione più strutturata e orientata agli investimenti. Alla guida dell’ACP resta Grant Dalton, già ceo di Emirates Team New Zealand, defender della 38ma edizione. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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