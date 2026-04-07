Amanda Lear a Belve | quella verità su Dalí che nessuno immaginava

Durante l'intervista a Belve, Amanda Lear ha condiviso dettagli sulla sua carriera e sui suoi rapporti con Salvador Dalí. La showgirl ha raccontato alcuni aspetti poco noti della loro amicizia e delle esperienze vissute insieme. L'intervista si concentra sui ricordi legati agli anni di attività artistica e alle relazioni personali, senza formulare giudizi o interpretazioni.

Nello studio di Francesca Fagnani, l’iconica Amanda Lear ripercorre i momenti più controversi della sua carriera e dei suoi amori leggendari Amanda Lear prima ospite della nuova stagione di Belve, e il ritorno del cult di Rai 2 si apre con una promessa mantenuta: quella di un racconto senza filtri, capace di sorprendere e, a tratti, spiazzare. Nello studio guidato da Francesca Fagnani, la figura enigmatica e sofisticata di Amanda Lear si lascia attraversare da ricordi e confessioni che restituiscono il ritratto di una donna libera, ironica e profondamente consapevole del proprio mito. Il cuore dell’intervista pulsa attorno al legame, tanto affascinante quanto controverso, con Salvador Dalí, una relazione durata sedici anni e vissuta all’interno di un equilibrio singolare con Gala, moglie e musa del pittore. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

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