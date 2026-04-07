Alzheimer | Cosenza premia il genio globale Eugenio Barone

Il sindaco di Cosenza ha consegnato un riconoscimento ufficiale a Eugenio Barone, ricercatore internazionale noto per i suoi studi sull’Alzheimer e le malattie neurodegenerative. La premiazione si è svolta in una cerimonia pubblica, alla presenza di rappresentanti locali e di altri studiosi del settore. Barone è riconosciuto a livello globale per i contributi scientifici nel campo delle patologie cerebrali.

Il sindaco di Cosenza, Franz Caruso, ha conferito un riconoscimento ufficiale al professor Eugenio Barone, stimato ricercatore internazionale specializzato nello studio dell’Alzheimer e delle patologie neurodegenerative. L’evento si è svolto alla presenza di diverse figure istituzionali, tra cui il primo cittadino di Paola, Roberto Perrotta, e il presidente del consiglio comunale Giuseppe Mazzuca. L’iniziativa è stata promossa dall’assessore Damiano Covelli, mentre il coordinamento dell’incontro è stato affidato a Giuseppe Di Donna, responsabile della comunicazione del Comune. La cerimonia ha la partecipazione anche della segretaria comunale Virginia Milano, sottolineando l’importanza di dare valore ai percorsi accademici che partono dal territorio calabrese per arrivare ai massimi livelli della scienza globale. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Alzheimer: Cosenza premia il genio globale Eugenio Barone Leggi anche: Acidini: "Michelangelo genio globale che continua a emozionare" Alzheimer e città affollate: l’inquinamento urbano aumenta il rischio di ammalarsi di Alzheimer, la ricerca fatta su milioni di personeUn’analisi che ha coinvolto 27,8 milioni di americani beneficiari del Medicare, il programma pubblico di assicurazione sanitaria degli Stati Uniti,... Si parla di: Tragico incidente sulla statale 107. La vittima è il 31enne Attilio Aura. Cosenza, premiato il giovane neuroscienziato Eugenio BaroneIl riconoscimento consegnato a Palazzo dei Bruzi da Franz Caruso e dal sindaco di Paola Roberto Perrotta: apprezzati a livello mondiale i suoi studi sull’Alzheimer ... cosenzachannel.it Riconoscimento della Città di Cosenza al professor Eugenio Barone per gli studi sulla malattia di AlzheimerIl professore della studia Alzheimer, sindrome di Down e resistenza insulinica del cervello. Ora una doppia sfida: la medicina di precisione in laboratorio e un nuovo centro di ricerca traslazionale i ... cosenza.gazzettadelsud.it