Almanacco del 07-04-2026

Oggi è martedì 31 marzo 2026. In questo giorno, sono previste alcune aperture ufficiali di nuovi uffici pubblici e l’inizio di una settimana di controlli sulle normative di sicurezza nei luoghi di lavoro. Le autorità hanno emesso comunicati riguardanti interventi in alcune zone della città per lavori di manutenzione stradale e di rinnovamento urbano. Nessun evento meteorologico rilevante è stato segnalato per questa data.

almanacco del giorno ed è martedì 31 marzo Buona giornata da parte di Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda San Donnino diacono e Martire nome di origine ebraica significa figlio della mano destra ovvero il prediletto auguri a cuore a tutti Beniamino le beniamine che ci ascoltano e andiamo a fare un salto indietro nel tempo a tre date che hanno cambiato il mondo 1889 a Parigi viene inaugurata la Torre Eiffel all'epoca molto intellettuali da definire un mostro di ferro ma oggi è il discorso della Francia del mondo intero nel 1997 il mondo della musica saluta per l'ultima volta Edgar Guerrero il padre della musica tzigana neanche un giorno... 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Almanacco del 07-04-2026 Traffico Roma del 04-04-2026 ore 07:30Luceverde Roma ben trovati all'ascolto sabato 4 aprile giornata caratterizzata da bollino rosso sulle principali direttrici stradali capitoline che... Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-04-2026 ore 07:25Astral infomobilità Buongiorno dalla redazione di Astral infomobilità servizio della regione Lazio prime code per traffico intenso su tratto Urbano... Almanacco 07 Aprile 2026 Argomenti più discussi: Almanacco | Domenica 5 aprile: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno; Almanacco 6 aprile | Accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno; Almanacco | Sabato 4 aprile: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno; Martedì 7 Aprile | oroscopo, almanacco e curiosità del giorno. Almanacco | Martedì 7 aprile: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giornoLa stampa francese dà notizia del ritrovamento nel mare al largo della Corsica dei resti dell'aeroplano dello scrittore francese Antoine de Saint-Exupéry precipitato in mare il 31 luglio 1944: ricorre ... modenatoday.it ALMANACCO DEL GIORNO DOPO ACCADDE DOMANI A GENOVA E IN LIGURIA Lunedì 6 aprile Il Sole sorge alle 06:56 e tramonta alle 19:58. Il culmine è alle 13:27. Durata del giorno tredici ore e due minuti. La Luna sorge alle 09:31 con azimuth 55° e tra - facebook.com facebook Cosa c’è scritto veramente nel DOSSIER di BAGGIO del 2011 Lo apriremo in esclusiva stasera in diretta sul nostro canale YouTube insieme a chi ha aiutato il Divin Codino a scrivere le fatidiche 900 pagine. Vi aspettiamo alle ore 23.00 sul nostro canale You x.com