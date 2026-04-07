Allerta Meteo Campania | prolungati temporali e venti forti fino a domenica

In Campania è stata prorogata l’allerta meteo fino a domenica, con temporali prolungati e venti intensi previsti in tutta la regione. Le autorità hanno emesso nuove misure di sicurezza per fronteggiare le condizioni meteorologiche avverse. Le previsioni indicano pioggia continua e raffiche di vento che potrebbero provocare disagi e danni, portando a ulteriori interventi di prevenzione e monitoraggio sul territorio.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. La Protezione Civile della Regione Campania ha aggiornato l’allerta meteo, prorogandone la validità per ulteriori 24 ore. A partire dalle 14 di domani, 2 aprile 2026, le condizioni di instabilità atmosferica continueranno a persistere, portando con sé piogge e temporali, anche di intensità elevata, e forti raffiche di vento provenienti dal Nord-Nord-Est. L’allerta meteo, attualmente di criticità Gialla, coinvolgerà specifiche aree della regione. Dalle 14 di oggi, il focus sarà sulle seguenti zone: In queste aree si prevedono fenomeni legati al rischio idrogeologico, inclusi allagamenti, esondazioni, scorrimento delle acque lungo le strade, frane e caduta di massi. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Allerta Meteo Campania: prolungati temporali e venti forti fino a domenica. Allerta meteo in Campania: venti forti e temporali per 24 oreAllerta meteo in Campania dalle 18 del 16 febbraio alle 18 del 17: venti forti su gran parte della regione e criticità gialla per temporali nei... Leggi anche: Campania sotto Doppia Allerta Meteo: temporali intensi e venti forti in arrivo. Allerta meteo in Campania: temporali, mare agitato e collegamenti a rischio Si parla di: Allerta Meteo Campania: prolungati temporali e venti forti fino a domenica. Allerta Meteo Campania: prolungati temporali e venti forti fino a domenica.La Protezione Civile della Regione Campania ha aggiornato l’allerta meteo, prorogandone la validità per ulteriori 24 ore. A partire dalle 14 di domani, 2 aprile 2026, le condizioni di instabilità atmo ... napolipiu.com Prorogata l’allerta meteo in Campania: temporali e vento forte fino a giovedì 2 aprileContinua l'ondata di maltempo in Campania: temporali con forti raffiche di vento sono previsti fino al primo pomeriggio di domani, giovedì 2 aprile ... fanpage.it