allenare insieme ai giocatori

Durante un allenamento, un uomo dai capelli biondo platino, coperto di pioggia e sangue, tiene stretta una colomba bianca al petto. La scena si svolge in un ambiente all'aperto, con il cielo coperto e condizioni atmosferiche avverse. Nessuna altra persona è visibile nell'immagine, che si concentra sul gesto dell’uomo e sull’atmosfera tesa e drammatica.

Roy Batty, capelli biondo platino, ricoperto di pioggia e sangue, stringe una colomba bianca al petto. Di fronte a lui, un terrorizzato e inerme Rick Deckard ascolta le ultime parole di una macchina che sta per spegnersi: «Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi: navi da combattimento in fiamme al largo dei bastioni di Orione, e ho visto i raggi B balenare nel buio vicino alle porte di Tannhäuser. E tutti quei momenti andranno perduti nel tempo, come lacrime nella pioggia. È tempo di morire». La colomba vola via, Roy Batty china la testa. Deckard lo fissa per qualche secondo, fine. Quello che il pubblico non sa, mentre assiste impotente al culmine di Blade Runner, è che questo testamento poetico, destinato a entrare nella storia del cinema, non è stato del tutto pensato da uno sceneggiatore. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

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