A Collecchio, durante l'allenamento del Parma, Almqvist è tornato a lavorare con il gruppo dopo un periodo di assenza. La sessione si è svolta regolarmente senza ulteriori problemi. La squadra si prepara ora in vista della prossima partita contro il Napoli. Non sono stati segnalati altri cambiamenti o infortuni tra i giocatori presenti.

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© Calcionews24.com - Allenamento Parma, buone notizie da Collecchio: Almqvist torna in gruppo e punta il Napoli!

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