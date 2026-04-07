All’Autodromo di Monza il 174esimo anniversario della fondazione della polizia

Giovedì 10 aprile, all’Autodromo di Monza, si terrà una cerimonia per celebrare il 174esimo anniversario della fondazione della polizia di stato. L’evento avrà inizio alle 9:30 e prevede diverse attività dedicate alla ricorrenza. La giornata è stata organizzata per ricordare questa data e coinvolgere il pubblico in un momento di riflessione sulla storia e le funzioni della polizia.

Una giornata per ricordare il 174esimo anniversario della fondazione della polizia di stato. È quella che andrà in scena giovedì 10 aprile all’Autodromo di Monza a partire dalle 9:30. Saranno esposti mezzi storici e attuali della polizia di stato e saranno presenti stand informativi e dimostrativi della polizia scientifica, della polizia stradale e della polizia ferroviaria. In programma anche attività con l’unità cinofila, che illustrerà al pubblico il lavoro operativo svolto sul territorio. Prevista la presenza degli alunni delle classi quinte dell’istituto comprensivo Koinè di Monza, coinvolti in un momento di educazione civica e avvicinamento ai valori della legalità. 🔗 Leggi su Monzatoday.it 174° Anniversario della fondazione della Polizia di Stato: DonatoriNati in piazza della LibertàE' in programma un'importante iniziativa di solidarietà, in occasione delle celebrazioni per il 174° Anniversario della fondazione della Polizia di... Temi più discussi: MARSHAL WEEKEND CON 400 COMMISSARI DI PERCORSO DI AC MILANO A MONZA; Autodromo di Monza, decibel sotto osservazione con il nuovo piano di monitoraggio; Autodromo di Monza: svelato il calendario degli eventi 2026; All'Autodromo Nazionale Monza weekend di aggiornamento per 400 Commissari di Percorso. Monza si prepara a celebrare all’Autodromo il 174° anniversario della fondazione della Polizia di Stato(mi-lorenteggio.com) Monza, 7 aprile 2026 – Monza si prepara a celebrare il 174° anniversario della fondazione della Polizia di Stato. L’appuntamento è fissato per giovedì 10 aprile 2026.La giornata s ... mi-lorenteggio.com Ecco come sarà il nuovo Autodromo di MonzaPresentati i render dei nuovi edifici per hospitality, sala stampa e direzione gara. Si attende ora l'approvazione da parte del Consiglio Comunale, prevista nella seduta del 9 aprile. mbnews.it Mazda celebra la passione per la MX-5 all’Autodromo di Varano #mazda #MX5 #varano x.com TRIS Siracusa. . Trasformazione dell’autodromo in motorsport resort. E’ l’obiettivo dell’acquirente della struttura sportiva siracusana. All’attività di pista vera e propria si affiancano ospitalità alberghiera, servizi di lusso e attività esperienziali per appassionati, az - facebook.com facebook