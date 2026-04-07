Allarme per gli ascolti Tv | A Sanremo 2027 li calcolerà l'IA licenziati un terzo dei dipendenti

Gli ascolti televisivi di Sanremo 2027 saranno misurati dall'intelligenza artificiale, secondo quanto dichiarato. La società Nielsen, che si occupa di rilevare i dati di ascolto per Auditel, ha comunicato l'intenzione di licenziare circa un terzo dei suoi dipendenti in Italia. La notizia ha suscitato preoccupazioni tra i lavoratori e le organizzazioni sindacali.

I dipendenti Nielsen, la società che rileva i dati per Auditel, denunciano che l'azienda intende licenziare un terzo del personale in Italia. Così gli ascolti del prossimo festival guidato da Stefano De Martino potrebbero essere prodotti da intelligenza artificiale, nonostante l'azienda non sia in crisi. I sindacati a Fanpage: "Un pretesto per smantellare il capitale intellettuale e sociale di un'organizzazione". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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