Alexandrova a Linz | la sfida della terra per difendere il titolo

Ekaterina Alexandrova si appresta a partecipare di nuovo all’Upper Austria Ladies di Linz, dove nel 2025 aveva vinto il titolo. Questa volta, però, il torneo si svolge in un ambiente tecnico molto diverso rispetto all’edizione passata. La giocatrice russa si trova a dover affrontare una sfida diversa, con il livello di competizione e le condizioni di gioco che sono cambiate rispetto a due anni fa.

Ekaterina Alexandrova si prepara a tornare all’Upper Austria Ladies Linz per difendere il titolo conquistato nel 2025, affrontando però un contesto tecnico radicalmente mutato rispetto all’edizione precedente. L’atleta originaria di?eljábinsk, una città di oltre un milione di abitanti situata a circa centotrenta chilometri a nord del confine con il Kazakistan, dovrà fare i conti con un cambio di superficie e di calendario. Il torneo, che prima si svolgeva nella settimana successiva all’Australian Open, si sposta ora in primavera e vede l’introduzione della terra battuta al posto del cemento. La tennista trentunenne esordirà nella competizione affrontando Pliskova oppure Sasnovich, con l’obiettivo primario di utilizzare questo appuntamento come fase di preparazione e adattamento per l’intera stagione sulla terra. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Alexandrova a Linz: la sfida della terra per difendere il titolo Leggi anche: WTA Abu Dhabi 2026, Alexandrova e la sorpresa Bejlek si sfideranno per il titolo WTA Abu Dhabi 2026, Sara Bejlek conquista il primo titolo in carriera: sconfitta Alexandrova in due setMancina di 20 anni, Bejlek si era presentata al torneo da numero 101 del ranking PIF WTA e aveva dovuto superare due turni di qualificazione per... Temi più discussi: WTA Linz, tabellone: Andreeva guida il seeding, presente Lilli Tagger; WTA Linz 2026: Andreeva e non solo nello storico torneo austriaco; Tabellone WTA Linz 2026: Badosa debutta contro Tagger e evita le favorite principali; WTA Linz, il tabellone: Alexandrova difende il titolo, Mirra Andreeva prima testa di serie. WTA Linz, Alexandrova: Non esiste più la mia stagione preferitaTennis - Interviste | Il passaggio dal duro alla terra battuta rende complicata la difesa del titolo per Ekaterina Alexandrova, ma almeno si gioca indoor. E a proposito di un eventuale cambio di citta ... ubitennis.com WTA Linz: Alexandrova supera Muchova e vola in finale contro YastremskaVanno ufficialmente in archivio le due semifinali dell’Upper Austria Ladies Linz, dove si sono definite le due finaliste del torno transalpino, ovvero Dayana Yastremska ed Ekaterina Alexandrova. ubitennis.com WTA Linz, Alexandrova: “Non esiste più la mia stagione preferita” x.com Cambio di slot e di superficie all'Upper Austria Ladies Linz. Wild card per Mirra, Alexandrova tenta di difendere il titolo di un anno (e due mesi) fa - facebook.com facebook