Alcaraz fa esplodere la pallina! Vincente di dritto a 184 km h sulla linea

Durante una partita di tennis, un colpo di Alcaraz ha raggiunto i 184 kmh, colpendo la linea esterna del campo. Il punto è stato vinto con un dritto potente e preciso, che ha lasciato senza possibilità l'avversario. Questo colpo è stato particolarmente commentato per la sua velocità e per la capacità di mettere in difficoltà l'avversario. La scena si è verificata durante il match in corso.

Alcaraz reinventa le leggi della fisica. Lo fa con un vincente a velocità spaziale, che impatta la linea esterna e pietrifica Baez. Il resto della partita? Un dominio spagnolo quasi completo: Carlos si porta a casa il passaggio del turno con un agevole 6-1 6-3. La prossima partita dello spagnolo sarà il 9 aprile. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Alcaraz fa esplodere la pallina! Vincente di dritto a 184 km/h sulla linea Tirreno: 184 km di sfida e festa a MombaroccioLa quinta tappa del Tirreno-Adriatico ha trasformato 184 chilometri di provincia pesarese e urbinate in un palcoscenico internazionale, dove la... Fonseca: "Sinner è un robot che ammazza la pallina. Alcaraz è differente per un motivo"Joao Fonseca perde 6-4 6-4 contro Alcaraz e spiega la differenza tra Carlos e Sinner: guarda la sua intervista.