Alberto El Patrón arrestato in Messico per presunta violenza domestica

Un ex wrestler noto per il suo passato nella WWE è stato arrestato in Messico con l’accusa di violenza domestica, secondo quanto riportato da fonti locali. La notizia si aggiunge alle vicende legali che coinvolgono la figura pubblica, senza ulteriori dettagli sulle circostanze o sui procedimenti giudiziari in corso. La notizia è stata diffusa da un quotidiano messicano che ha riportato l’arresto e le accuse rivolte all’interessato.

Nuovi guai legali per Alberto El Patrón, ex star della WWE, che secondo quanto riportato da El Universal sarebbe stato arrestato in Messico con l’accusa di violenza domestica. L’arresto sarebbe avvenuto a San Luis Potosí, nel nord del Paese, dopo una chiamata d’emergenza effettuata dalla moglie del wrestler, che avrebbe denunciato di essere stata vittima di abusi. Intervento delle autorità. Secondo le prime ricostruzioni, la Guardia Civile dello Stato sarebbe intervenuta in seguito alla segnalazione, procedendo con il fermo di Alberto El Patrón. Online sono inoltre circolate alcune immagini che mostrerebbero il wrestler in stato di arresto, ammanettato, insieme alla diffusione della sua foto segnaletica. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - Alberto El Patrón arrestato in Messico per presunta violenza domestica Messico: scoppia la violenza dopo l’uccisione di “El Mencho”Scoppia la violenza in Messico dopo l’uccisione del boss del narcotraffico Nemesio Oseguera Cervantes, detto “El Mencho”. Violenza domestica nei confronti dei figli e della moglie: 35enne arrestatoL'uomo, avebbe picchiato la figlia 17enne e minacciato l'altro figlio di appena 8 anni. Pelea del Alberto El Patrón y Chuy Almada termina en caos en Ring Royale ¿Qué pasó?La pelea del evento Ring Royale 2026 entre Alberto del Río (El Patrón) y Chuy Almada, fue detenida causando un ambiente de caos y una batalla campal entre ambas esquinas dentro del cuadrilátero. msn.com Polémica en Ring Royale: pelea entre Alberto 'El Patrón' del Río y Chuy 'El Toro' Almada termina en trifulcaEl combate entre Alberto El Patrón del Río y Chuy El Toro Almada generó gran expectativa dentro del evento Ring Royale, una función que reunió a distintas personalidades del entretenimiento y las ... msn.com