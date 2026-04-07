Ala ha annunciato la nomina di Giacinto Carullo come nuovo amministratore delegato del gruppo. La decisione avviene in un momento di cambiamenti nella governance aziendale, successivi all'ingresso di un nuovo azionista. La società ha dichiarato che questa scelta mira a sostenere una fase di crescita futura e a consolidare la struttura di gestione.

ALA ha nominato Giacinto Carullo nuovo amministratore delegato del gruppo. La scelta segna un passaggio importante per un’azienda che lega questa decisione a una nuova fase di crescita e al rafforzamento della governance, dopo l’ingresso di H.I.G. Capital nel capitale. Più che un semplice avvicendamento, la nomina segnala la volontà di accompagnare l’espansione del gruppo con una guida fortemente centrata sulla tenuta industriale e sulla qualità dell’esecuzione. Il profilo del nuovo amministratore delegato. Carullo arriva all’incarico con oltre vent’anni di esperienza tra automotive e aerospace & defense. Laureato in Ingegneria meccanica, con un master in Procurement & supply chain management, ha ricoperto ruoli di responsabilità in Denso, Magneti Marelli e FiatFcaStellantis. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Ala affida a Giacinto Carullo la nuova fase di crescita del gruppo

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