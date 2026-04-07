Al via DiaBeat la campagna per la prevenzione del diabete promossa dalla Wellness Foundation

In occasione della Giornata Mondiale della Salute, la Wellness Foundation ha avviato DiaBeat, una campagna dedicata alla prevenzione del diabete. La iniziativa coinvolge l’Ausl Romagna, l’associazione Diabete Romagna e l’azienda Technogym, ed è patrocinata dall’Ordine dei farmacisti della provincia di Rimini. La campagna è realizzata con il supporto di vari enti e mira a sensibilizzare l’opinione pubblica sui temi legati alla prevenzione.

Nonostante i dati della Wellness Valley siano migliori rispetto alla media nazionale, in Romagna 4 adulti su 10 risultano in eccesso ponderale e insufficientemente attivi, fattori che aumentano il rischio di sviluppare patologie croniche come il diabete di tipo 2. DiaBeat prende il via il 19 aprile in occasione della Diabetes Marathon 2026: fino alla fine di maggio, nelle province di Forlì-Cesena e Rimini, i cittadini potranno accedere gratuitamente a uno screening della glicemia e della pressione arteriosa. Successivamente, potranno accedere ad una valutazione con Technogym Checkup per misurare le proprie abilità fisiche, funzionali e cognitive. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it Leggi anche: Giornata mondiale della Salute, in Romagna al via DiaBeat per prevenzione diabete Leggi anche: Del Giudice (FederCusi): "Con One Health Foundation Cus cassa di risonanza per prevenzione" Si parla di: Presentata la tredicesima edizione di Diabetes Marathon, al via il 19 aprile a Forlì; Torna la Diabetes Marathon: attesi tremila partecipanti al via da piazza Saffi. Giornata mondiale della Salute, in Romagna al via DiaBeat per prevenzione diabete(Adnkronos) – In occasione della Giornata mondiale della Salute, Wellness Foundation lancia ‘DiaBeat’, nuova campagna di prevenzione del diabete promossa in collaborazione con Ausl Romagna, Diabete Ro ... notizie.it