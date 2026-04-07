Al Teatro Principessa Isabella arriva Fontamara | la lotta dei contadini di Silone si fa dramma corale
A Torino, al Teatro Principessa Isabella, si terrà una rappresentazione teatrale di
Torino si prepara a ospitare una potente trasposizione teatrale di Fontamara, il capolavoro di Ignazio Silone. Lo spettacolo andrà in scena al Teatro Principessa Isabella di via Verolengo per tre repliche consecutive, da venerdì 10 a domenica 12 aprile. La produzione porta sul palco la storia corale di un paese vittima di soprusi, raccontata attraverso un fitto intreccio di voci e testimonianze. La rappresentazione, curata da Francesco Niccolini per la regia di Antonio Silvagni, vede cinque attori interpretare una moltitudine di ruoli. In una sorta di partitura sinfonica, gli interpreti passano dai protagonisti ai personaggi secondari, dando vita agli abitanti di Fontamara e ai loro oppressori. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
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