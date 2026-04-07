Al Rione Terra RUDY KROL incontra i cittadini puteolani

Oggi alle 16.30 nel Rione Terra si terrà un incontro tra Rudy Krol, ex difensore del Napoli, e i cittadini di Puteoli. L'evento si svolgerà nella cornice storica del quartiere e sarà un'occasione per incontrare chi lo desidera e scambiare qualche parola con il noto ex calciatore. L'incontro è aperto al pubblico e si svolgerà nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti.

“C’era una volta. Dive e Donne del Cinema Italiano” Visioni oniriche al Femminile Oggi pomeriggio, alle ore 18.30, nella magica cornice del Rione Terra, RUDY KROL, ex difensore del Napoli, incontrerà cittadini e appassionati. Non si tratta solo di una presenza celebrativa: l’incontro nasce con l’intento di valorizzare il Rione Terra come spazio vivo, capace di ospitare eventi culturali e testimonianze di rilievo internazionale. La scelta della location non è casuale: il borgo, restituito alla città dopo anni di chiusura, diventa sempre più luogo di aggregazione e racconto. “C’era una volta. Dive e Donne del Cinema Italiano” Visioni oniriche al Femminile “C’era una volta. 🔗 Leggi su Ilblogdigio.it

Leggi anche: Rione Terra senza vita. Al servizio dei turisti e dell’America’s Cup

“Al mio quartiere ci penso anche io”: così il Comune coinvolge i cittadini nelle pulizie del rioneSono rimandati al prossimo fine settimana – 7 e 8 marzo 2026 – i due incontri con la cittadinanza dedicati alla pulizia dalla plastica del Lungadige...

Rudy Krol al Rione Terra di PozzuoliRudy Krol, la stella del Napoli, dell'Ajax e dell'Olanda, sarà ospite oggi alle 18 al Rione Terra di Pozzuoli di un evento organizzato dal sindaco Luigi Manzoni e ... ilmattino.it

Al Rione Terra terza edizione del Pozzuoli Foto FestTra memoria e visione: la fotografia come ponte tra identità e futuro. E’ questo il focus del Pozzuoli foto fest che animerà dal 6 al 15 giugno il Rione Terra. La rassegna, diretta da Gianni Biccari ... rainews.it