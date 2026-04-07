Al Lupo di Lido di Savio un viaggio nel rock underground giapponese con Men in Black

Domenica 12 aprile alle 18, il locale Lupo di Lido di Savio ospiterà “Men in Black”, un evento dedicato alla scena rock underground giapponese. La serata prevede un viaggio musicale con musica dal vivo e atmosfere che richiamano il panorama alternativo del Giappone. L’ingresso è aperto al pubblico e l’appuntamento si inserisce nel calendario degli eventi del locale.

Domenica 12 aprile alle ore 18, il Lupo ospiterà “Men in Black”, un evento originale e immersivo dedicato alla scena rock underground giapponese. Una conversazione accompagnata da cine-ascolti guidati che porterà il pubblico alla scoperta di una delle tradizioni musicali più radicali e misteriose del Novecento. Il suono generato da artisti come Haino e Mizutani si distingue per la sua carica nichilista e per una forte componente sperimentale: un mix che attinge al teatro d’avanguardia, al free jazz più estremo e al rock psichedelico, contaminandosi con il punk e l’underground occidentale tra gli anni ’80 e ’90. Una tradizione che ha dato vita a quello che viene definito un vero e proprio “reliquiario del rumore”, oggi però a rischio di scomparsa. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

GLAY, la leggenda del J-rock non è finita: dopo 30 anni i giganti del rock giapponese tornano con “Dead Or Alive”Nel racconto della musica giapponese contemporanea esistono alcune traiettorie che coincidono quasi perfettamente con la trasformazione di un’intera...

Novara, viaggio nel pop rock italiano con "Bnb Musica Mmxx"Sabato 28 marzo nuovo appuntamento con la musica live nel centro culturale Viaoxiliaquattro a Novara.

Temi più discussi: Il nuovo progetto di Rob Mazurek in prima mondiale al Lupo di Lido di Savio; Caro Lupo, spettacolo per bambini al Teatro del Lido; La ’Suite del deserto’ al bagno Lupo. Domani il progetto di Rob Mazurek; Mare Primo, inaugurata la mostra a Giulianova: al via le celebrazioni per il Centenario di Mario Lupo.

La ’Suite del deserto’ al bagno Lupo. Domani il progetto di Rob MazurekIl trombettista in concerto a Lido di Savio accompagnato da un trio, per la stagione di Area Sismica . msn.com

Al Teatro del Lido domenica 29 marzo lo spettacolo per bambine e bambini Caro lupoAl Teatro del Lido va in scena CARO LUPO di Drogheria Rebelot e Nadia Milani ideazione Miriam Costamagna e Andrea Lopez Nunes regia, drammaturgia e cura ... romadailynews.it

Il Lupo di Lido di Savio diventa CineLupo con "Control" di Anton Corbijn Sabato 28 marzo, ore 21.30, al Lupo di Lido di Savio, grazie alla collaborazione con Panda Comix e Luigi Bertaccini, verrà proiettato il film Control, di Anton Corbijn, che racconta con un - facebook.com facebook