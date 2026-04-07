Al Glue live l' Albero il progetto solista di Andrea Mastropietro

Sabato 11 aprile, presso il locale Glue L’Albero, si esibirà dal vivo l’artista Andrea Mastropietro con il suo progetto solista. Durante l’evento presenterà il nuovo album intitolato “Cielo e sfacelo”. La performance è prevista per questa data e si inserisce nell’ambito delle iniziative musicali in programma nel locale.

Sabato 11 aprile torna al Glue L'Albero, il progetto solista di Andrea Mastropietro, per presentare dal vivo il suo nuovo album “Cielo e sfacelo”. Dopo l’esperienza con The Vickers, Mastropietro ha costruito con l’Albero un percorso personale che unisce canzone italiana, folk e atmosfere psichedeliche. “Cielo e sfacelo” racconta la tensione tra il desiderio di guardare al cielo – sogno, immaginazione, libertà – e la convivenza con una realtà più fragile e frammentata. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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