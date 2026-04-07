Al bando la pigrizia Un popolo di sportivi Sedentari scesi al 28%

Le Marche hanno raggiunto un record storico di cittadini attivi, riducendo la percentuale di persone sedentarie al 28%. La regione ha promosso iniziative e campagne di sensibilizzazione per incentivare lo sport e l’attività fisica tra la popolazione. I dati evidenziano un cambiamento rispetto al passato e un impegno concreto volto a contrastare la sedentarietà, con un risultato che supera le aspettative precedenti.

Scacco matto alla sedentarietà. Le Marche scendono in campo, sudano e portano a casa un risultato che vale più di un trofeo: il record storico di cittadini attivi. È questa la fotografia nitida scattata dal Rapporto Sport 2025, il documento curato dall’Istituto per il credito sportivo e culturale (Icsc) insieme a Sport e Salute. Un report che promuove la regione al plurale a pieni voti, certificando un sistema che non solo corre, ma gode di una salute di ferro. Per la prima volta negli ultimi dieci anni il muro dell’inattività si sgretola. Quella quota di cittadini che non pratica alcuna attività fisica è finalmente scesa sotto la soglia psicologica del 30 per cento. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Al bando la pigrizia. Un popolo di sportivi. Sedentari scesi al 28% Comune, via al bando per eventi turistici e sportivi: domande entro il 31 marzoL'assessore Anello: "La destagionalizzazione dei flussi in periodi dell'anno caratterizzati tradizionalmente da minore affluenza è uno degli... Case del Maestro, bando soggiorni estivi 2026: domande dall’8 al 28 aprileÈ stato pubblicato il bando di concorso “Soggiorni estivi 2026 presso le Case del Maestro”, rivolto agli iscritti alla Gestione Assistenza...