Tra i nomi più discussi tra i fan della WWE c’è quello di Saraya, ex wrestler nota anche come Paige, che potrebbe tornare a calcare il ring. La sua presenza viene spesso menzionata come un possibile grande arrivo per lo spogliatoio femminile della compagnia. A commentare il suo possibile ritorno è stata anche AJ Lee, che ha descritto Saraya come una potenziale aggiunta positiva per il team.

Uno dei ritorni in WWE più desiderati dell’ultimo periodo, stando ai fan online, sarebbe quello di Saraya, già conosciuta come Paige in WWE e pioniera della Women’s Revolution della compagnia insieme ad AJ Lee. Nonostante tale ritorno non si sia ancora verificato, e nonostante i numerosi report che vorrebbero la WWE poco interessata all’eventualità, proprio AJ Lee si è espressa invece a favore. Le parole di AJ Lee su Saraya. Durante un’apparizione a The Takedown, ad AJ Lee è stato chiesto di una potenziale reunion con Saraya. A differenza di quella che si crede sia la posizione della compagnia al riguardo, AJ ha dichiarato che la riaccoglierebbe a braccia aperte, spingendosi addirittura a dire che sarebbe una delle prime che chiamerebbe: “Adoro Paige. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - AJ Lee: “Saraya sarebbe una grande aggiunta allo spogliatoio femminile”

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