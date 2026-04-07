Airpack | 41 operai in lotta tra presidi e speranza di un nuovo socio

Martedì 7 aprile 2026, i lavoratori della Airpack di Ossago Lodigiano si sono riuniti in presidio per opporsi ai licenziamenti collettivi annunciati dall’azienda. Circa 41 dipendenti sono scesi in strada, manifestando il loro dissenso e chiedendo una soluzione alternativa, mentre alcuni di loro sperano in un nuovo possibile socio industriale. La protesta ha coinvolto anche altri momenti di mobilitazione nel corso della giornata.

A Ossago Lodigiano, martedì 7 aprile 2026, i dipendenti della Airpack hanno trasformato la giornata della Pasquetta in un atto di resistenza collettiva per contrastare i licenziamenti collettivi. Il presidio permanente, allestito in via Roma a partire dalla fine di marzo, ha la partecipazione di circa venti lavoratori che hanno scelto di trascorrere il lunedì festivo tra gazebo e grigliate. L’iniziativa mira a fare pressione sulla società, leader nel settore degli imballaggi, affinché si apra a una trattativa concreta per i 41 operatori coinvolti nella procedura di esonero annunciata nei mesi scorsi. L’incrocio tra solidarietà locale e l’ipotesi di un nuovo investitore. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Airpack: 41 operai in lotta, tra presidi e speranza di un nuovo socio Airpack, una Pasquetta per resistere: ma ora sul futuro dei 41 dipendenti c’è un cauto ottimismoOssago Lodigiano (Lodi), 7 aprile 2026 – Una grigliata, qualche sorriso, strette di mano e parole di incoraggiamento. Lodi e l’incubo licenziamenti: alla Unilever di Casalpusterlengo si tratta, Airpack di Ossago tira dritto e taglia 41 postiCasalpusterlengo (Lodi), 10 marzo 2026 – Due tavoli, due destini diversi: il lunedì nero delle vertenze sindacali nel Lodigiano si è chiuso con un... Temi più discussi: Airpack Ossago, presidio notte e giorno: paura per i macchinari; Crisi Airpack: feste ai gazebo per i dipendenti; Airpack, una Pasquetta per resistere: ma ora sul futuro dei 41 dipendenti c’è un cauto ottimismo; Airpack una Pasquetta per resistere | ma ora sul futuro dei 41 dipendenti c’è un cauto ottimismo. Airpack, una Pasquetta per resistere: ma ora sul futuro dei 41 dipendenti c’è un cauto ottimismoOssago Lodigiano: l’arrivo di un acquirente per una parte del sito riaccende le speranze per coloro che rischiano il licenziamento collettivo. Ancora da fissare la data dell’audizione in Regione ... ilgiorno.it Airpack, rotto il tavolo sindacale: altro 'no' alla cassa integrazioneOssago Lodigiano, l’azienda che ha annunciato 41 licenziamenti si conferma sorda alle richieste dei lavoratori. L’unica speranza ri masta ora è il confronto in Regione ... msn.com Crisi Airpack, a Ossago la vicinanza del vescovo e della comunità VIDEO x.com Trascorreranno la Pasqua sotto i gazebo del presidio permanente allestito davanti ai cancelli della AirPack di Ossago Lodigiano, leader nella... - facebook.com facebook