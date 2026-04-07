Negli ultimi tempi, il settore della gestione della reputazione online sta affrontando una trasformazione grazie all’introduzione dell’intelligenza artificiale. Le aziende stanno aggiornando i loro sistemi per migliorare le recensioni e il modo in cui vengono presentate ai clienti, concentrandosi su tre elementi principali: aggiornamenti frequenti, contenuti rilevanti e posizionamento sui motori di ricerca. Questa evoluzione mira a rispondere alle nuove esigenze del mercato e a influenzare le decisioni degli utenti.

Il servizio di gestione della reputazione online si evolve per integrare l’intelligenza artificiale, puntando su tre pilastri: attualità, pertinenza e posizionamento. L’obiettivo è permettere ai marchi di essere individuati e scelti dai consumatori in un mercato dominato dagli algoritmi. Il cambiamento nasce da un dato concreto: più della metà degli acquirenti usa l’AI per ottenere suggerimenti su cosa comprare. I sistemi automatici basano i loro consigli su dati estratti da forum, social network e recensioni pubbliche. L’arsenale tecnico per scalare i motori AI. Per rispondere a queste dinamiche, vengono introdotti strumenti specifici. L’In-App Review Collector permette di raccogliere opinioni certificate mentre l’utente vive l’esperienza, creando contenuti freschi che gli algoritmi valorizzano maggiormente. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - AI e recensioni: la nuova sfida per conquistare i clienti

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Il governo prova a contrastare le recensioni false online x.com

Una delle grandi novità della legge sulle PMI appena approvata riguarda le limitazioni delle recensioni online I commenti sono leciti solo se rilasciati non oltre 30 giorni dalla data di utilizzo del prodotto o del servizio da parte di chi ne ha effettivamente fruito. L - facebook.com facebook