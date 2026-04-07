Agguato a Pasquetta ammazzato 20enne

Nella giornata di Pasquetta, intorno alle 5 del mattino, un giovane di 20 anni è stato vittima di un agguato. Aveva festeggiato il suo compleanno pochi giorni prima, il 26 marzo. Le circostanze dell'evento sono ancora da chiarire e le forze dell'ordine stanno indagando sull’accaduto. La comunità si trova a fare i conti con questa perdita improvvisa e tragica.

Aveva compiuto 20 anni una manciata di giorni fa, Fabio Ascione. Era nato infatti il 26 marzo. Intorno alle 5.10 di stamane si trovava a Ponticelli, 8n via Carlo Miranda, nei pressi del bar Lively quando sono arrivati i sicari. Due uomini in sella ad uno scooter. Hanno mirato al “bersaglio grosso” e lo hanno colpito all'addome. Trasportato al pronto soccorso di Villa Betania è morto poco dopo. Sul delitto indagano i carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli e del nucleo operativo di Poggioreale per ricostruire dinamica e motivazione dell'omicidio. NapoliToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Storia della pasticceria di Napoli che ha inventato le sfogliatelle. 🔗 Leggi su Napolitoday.it Agguato nella notte a Bari: sparano da un'auto e feriscono un 20enne incensuratoPaura nella notte a Bari, dove un giovane di 20 anni è rimasto ferito al piede da un colpo di pistola. Agguato nella notte a Napoli, 20enne ucciso a colpi di pistola a PonticelliLa vittima si chiamava Fabio Ascione: il 20enne è morto dopo il trasporto in ospedale. A Cape Buffalo - Sketch Daily day 369 Si parla di: Agguato a Pasquetta, ammazzato 20enne; Il Papa nell'omelia di Pasqua: La morte è sempre in agguato.