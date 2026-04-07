Aggredisce nella notte i genitori e il fratellino accoltellandoli fermato un 21enne

Nella notte a Fano, un giovane di 21 anni è stato fermato con l’accusa di aver aggredito con un coltello i genitori e il fratellino di 16 anni. La polizia ha trovato i familiari feriti all’interno dell’abitazione e ha arrestato il ragazzo sul posto. L’aggressione ha causato lesioni che si sono rivelate gravi, e ora si attende l’esito delle indagini per chiarire i motivi dell’episodio.

Ha impugnato un coltello e ha colpito i genitori e il fratellino di 16 anni. La brutale aggressione domestica si è consumata nella notte a Fano, con un ragazzo prossimo a compiere 21 anni in stato di fermo con l’accusa di tentato omicidio plurimo. I carabinieri sono al lavoro per ricostruire quanto accaduto. Se non sembrano esserci dubbi sulle responsabilità del 21enne, resta un'incognita il movente e gli accertamenti attualmente in corso di svolgimento saranno finalizzati proprio a comprendere il contesto familiare ed eventuali precedenti. Il tentato triplice omicidio è avvenuto nell'abitazione della famiglia, di origine bengalese, in via XII settembre. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

Accoltella i genitori e il fratellino nella notte, due feriti sono gravissimi: 21enne fermatoFano (Pesaro e Urbino), 7 aprile 2026 – Tentato triplice omicidio nella notte, a Fano.

21enne accoltella genitori e fratellino piccolo nella notteIn certe notti sembra tutto fermo, come se la città stesse trattenendo il respiro.

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