Durante un normale controllo, alcuni agenti sono stati aggrediti da un gruppo di persone, portando a una nuova discussione sulla percezione di impunità tra gli agenti di polizia. L’incidente si inserisce in un quadro di crescente tensione nelle aree urbane, dove episodi simili si verificano con frequenza crescente. La situazione ha sollevato interrogativi sulla sicurezza durante le operazioni di controllo e sulla risposta delle autorità di fronte a questi episodi.

"L’ennesimo esempio di come l’atmosfera nelle nostre città sia sempre più tesa e insostenibile". È quanto osserva il segretario provinciale del Siulp di Pesaro e Urbino, Marco Lanzi, dopo quanto accaduto giovedì pomeriggio in viale della Liberazione dove un controllo della polizia si è trasformato in una scena di violenza. Un 23enne gambiano, in evidente stato di alterazione tra problemi psichiatrici e sostanze, ha aggredito quattro agenti. Durante la colluttazione uno dei poliziotti è stato anche morso al braccio. Il giovane è stato caricato in auto tra difficoltà e tensione ma nemmeno in questura la situazione si è calmata ed è stato necessario il trasferimento al pronto soccorso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Agenti aggrediti durante il controllo: "C’è la percezione dell’impunità"

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