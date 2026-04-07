Nella puntata del 7 aprile di Affari Tuoi, il conduttore Stefano De Martino si è mostrato visibilmente irritato durante una fase del gioco, interrompendo un concorrente e affermando che avrebbe lui stesso posto le domande. La trasmissione si è svolta tra momenti di tensione, battute di Herbert Ballerina e una serie di sfortunati eventi che hanno coinvolto i partecipanti. La scena ha visto De Martino intervenire più volte per gestire l’andamento della puntata.

La puntata del 7 aprile di Affari Tuoi va in scena una partita complicata e Stefano De Martino rischia di perdere la pazienza, fra le battute di Herbert Ballerina e la sfortuna che perseguita i concorrenti. Affari Tuoi, la puntata è disastrosa e De Martino replica al concorrente. A giocare nella partita del 7 aprile di Affari Tuoi, il concorrente Tommaso da Frosinone che ha scelto di giocare insieme alla moglie Martina. La sua partita è iniziata bene con la scoperta del pacco che conteneva zero euro fra balletti e le battute di Herbert Ballerina. Poco dopo è arrivata la scelta di rifiutare la prima offerta del Dottore da 30mila euro, mentre i 100mila euro sono andati in fumo. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Affari Tuoi, Stefano De Martino si spazientisce col concorrente: “Le domande le faccio io”

Affari tuoi, gaffe enorme del concorrente: Stefano De Martino non si riprende piùCi sono puntate di Affari Tuoi che scorrono lisce, e poi ci sono quelle che ti restano addosso: un padre e un figlio, un legame evidente, una storia...

Affari Tuoi, Stefano De Martino in difficoltà per la rivelazione della concorrenteLa puntata del 21 marzo di Affari Tuoi è stata, come di consueto, ricca di colpi di scena.

Temi più discussi: Stefano De Martino pazzo di lei: il conduttore di Affari Tuoi esce allo scoperto su Instagram; Ti ho conosciuto a Ibiza, abbiamo anche una foto insieme. Non ti ricorderai...: la confessione della concorrente di Affari Tuoi spiazza Stefano De Martino; Affari Tuoi, puntata incredibile: Stefano De Martino tira un calcio a Herbert Ballerina; Affari tuoi, De Martino cambia scaletta a causa di Martina Miliddi: Arrivano telefonate. Ma la serata è un disastro.

Affari tuoi, la richiesta di Tommaso fa sbottare De Martino: Presento io, faccio io le domande. Poi il disastroNella nuova puntata del 7 aprile giocano Tommaso e Martina, moglie e marito che tornano a casa a mani vuote. De Martino difende il suo ruolo da presentatore ... libero.it

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Anche Gennarino “si sposa” ad Affari Tuoi Nel game show condotto da Stefano De Martino, la mascotte Gennarino è stata protagonista di una simpatica finta cerimonia con tanto di scambio di fedi. Un momento leggero e divertente che ha conquistato il pu - facebook.com facebook

Collega fatti gli affari tuoi. Io sono ordinario al SanRaffaele tu dove sei, cosa fai Tu come stai Tu come vivi Come ti trovi Chi viene a prenderti Chi ti apre lo sportello x.com