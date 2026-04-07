Aeroporto di Brindisi | senza carburante o senza emergenza stamani in programma la partenza di nove voli Situazione

Stamattina all'aeroporto di Brindisi sono stati programmati nove voli, nonostante un allarme di ieri pomeriggio riguardante una carenza di carburante nello scalo. La situazione ha portato a una sospensione temporanea delle operazioni di rifornimento, che si sarebbe protratta almeno fino alle 12 di oggi. Non sono state segnalate emergenze o problemi di sicurezza, e le partenze sono state confermate secondo il piano stabilito.