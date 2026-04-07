Aeroporto di Brindisi | senza carburante o senza emergenza stamani in programma la partenza di nove voli Situazione
Stamattina all'aeroporto di Brindisi sono stati programmati nove voli, nonostante un allarme di ieri pomeriggio riguardante una carenza di carburante nello scalo. La situazione ha portato a una sospensione temporanea delle operazioni di rifornimento, che si sarebbe protratta almeno fino alle 12 di oggi. Non sono state segnalate emergenze o problemi di sicurezza, e le partenze sono state confermate secondo il piano stabilito.
L’alert di ieri pomeriggio si riferisce ad assenza di carburante nello scalo brindisino almeno fino alle 12 di oggi. Garanzia solo per voli di emergenza e voli di Stato. Raccomandazione ai piloti di fare rifornimento più cospicuo altrove. Il comunicato di Aeroporti di Puglia diffuso in serata riferisce di “riduzione significativa” di carburante che viene rimpinguato stamattina ma non c’è emergenza e non vanno creati allarmismi. Dall’alba a mezzogiorno in programma la partenza di nove voli. L'articolo Aeroporto di Brindisi: senza carburante o senza emergenza, stamani in programma la partenza di nove voli Situazione proviene da Noi Notizie. 🔗 Leggi su Noinotizie.it
Leggi anche: L’aeroporto di Brindisi è senza carburante. Limitazioni a Reggio Calabria e Pescara. Sale l’allarme voli per la guerra in Iran
Leggi anche: Aeroporto di Brindisi senza carburante almeno fino alle 12 di domani Limitazioni in altri quattro scali. Aeroporti di Puglia: "al momento non c'è emergenza"
Temi più discussi: Aeroporti, la situazione: Brindisi senza carburante, quantità limitate in altri 6 scali; L’aeroporto di Brindisi senza carburante per gli aerei; Voli, l'aeroporto di Brindisi non ha più il carburante per gli aerei e altri due (Pescara e Reggio Calabria) introducono limitazioni; Nessuna emergenza carburante all'aeroporto di Brindisi, arriva la smentita.
L'aeroporto di Brindisi senza carburante per gli aerei almeno fino a domani alle 12. Nessun volo cancellato. Le rassicurazioni di Vasile: «Tutto sotto controllo»Il nuovo bollettino destinato ai piloti: disponibili quantità limitate solo per i voli di emergenza. Limitazioni anche negli scali di Pescara e Reggio Calabria ... lagazzettadelmezzogiorno.it
L’aeroporto di Brindisi sarà senza carburante almeno fino alle 14 di martedì, e a Pescara e Reggio Calabria ci saranno limitazioniSabato a causa delle quantità ridotte di cherosene erano già state introdotte limitazioni negli aeroporti di Milano Linate, Venezia, Treviso e Bologna. In questi casi la raccomandazione ai piloti è di ... ilpost.it
L'aeroporto di Brindisi sarà senza carburante per gli aerei almeno fino alle 12 di domani Carburante limitato anche a Pescara e Reggio Calabria - facebook.com facebook
L’aeroporto di Brindisi sarà senza carburante almeno fino alle 14 di martedì, e a Pescara e Reggio Calabria ci saranno limitazioni x.com