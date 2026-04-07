Aeroporto del Salento in corso l’approvvigionamento di carburante | voli regolari

All'aeroporto del Salento, lo stato delle operazioni di rifornimento di carburante risulta regolare. Aeroporti di Puglia ha confermato tramite una nota ufficiale che non ci sono ostacoli per le attività quotidiane, in risposta alla comunicazione di limitazioni temporanee al rifornimento che erano in vigore fino a questa mattina. I voli programmati continuano a operare senza interruzioni.

La società che gestisce gli scali pugliesi conferma la piena operatività e assicura il monitoraggio continuo della situazione. Non si registrano al momento ritardi né disservizi BRINDISI – Non ci sono problemi, dal punto di vista operativo, presso l’Aeroporto del Salento. Lo dice con nettezza una nota ufficiale di Aeroporti di Puglia dopo la notizia di ieri su limitazioni al rifornimento in vigore fino al mezzogiorno di oggi. “Le attività di approvvigionamento e rifornimento carburante si svolgono regolarmente e senza interruzioni, garantendo la piena operatività dello scalo. In particolare, dalle prime ore di questa mattina è in corso l’approvvigionamento, a ulteriore conferma della continuità e dell’efficienza operativa”. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

Aeroporti Puglia, emergenza carburante: voli regolari a Brindisi e Bari. Scongiurato (per ora) l'effetto "a secco"I tabelloni segnano "decollato" e il temuto blocco dei cieli pugliesi, per ora, non è avvenuto.

Problemi di rifornimento: anche l’Aeroporto del Salento a corto di carburanteFino al mezzogiorno di martedì quantità limitate e disponibili solo per voli statali, di soccorso e ricerca e trasporti ospedalieri.

Temi più discussi: L'aeroporto di Brindisi senza carburante per gli aerei almeno fino a domani alle 12. Nessun volo cancellato. Le rassicurazioni di Vasile: Tutto sotto controllo; Problemi di rifornimento: anche l’Aeroporto del Salento a corto di carburante; Stop al carburante: aeroporto senza rifornimenti fino a mezzogiorno del 7 aprile; Attualità, Aeroporto del Salento, Vasile chiarisce sul carburante: Nessun rischio per i voli.

Aeroporto del Salento, allarme rientrato: giunte sette cisterne. Voli regolariAllarme rientrato, almeno per il momento, all’Aeroporto del Salento. Nella giornata di oggi, martedì 7 aprile, lo scalo brindisino ha ricevuto sette cisterne di cherosene, evitando così il rischio di ... trnews.it

Aeroporto di Brindisi, nessun problema sul carburante: voli regolariAeroporto di Brindisi operativo senza criticità sul carburante: rifornimenti regolari e nessun ritardo sui voli, precisa Aeroporti di Puglia. pugliapress.org

Dall'Aeroporto del Salento i voli risultano regolarmente decollati - facebook.com facebook

Brindisi, riparte il collegamento ferroviario con l’aeroporto del Salento x.com