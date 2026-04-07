Aeroporti senza cherosene Brindisi non è l’unico | a rischio i voli in tutta Italia

Da quifinanza.it 7 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’aeroporto di Brindisi è il primo in Italia a segnalare una carenza di cherosene, con scorte ridotte lunedì 6 aprile. La mancanza temporanea ha causato ritardi nei voli, in attesa di un nuovo carico di carburante. Non sono stati ancora comunicati eventuali disservizi analoghi negli altri aeroporti del Paese. La situazione ha attirato l’attenzione delle compagnie aeree e delle autorità aeroportuali, preoccupate per possibili ripercussioni sulla programmazione dei voli.

L’aeroporto di Brindisi è il primo a essere rimasto senza cherosene. Nella giornata di lunedì 6 aprile, si è ritrovato con scorte limitate fino all’arrivo di un nuovo carico. Nel bollettino Notam si legge che sono disponibili “quantità limitate” e che questo carburante non deve essere usato perché è concesso solo per voli statali, Sar e ospedalieri. Dal presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile, arriva la conferma che non c’è alcuna emergenz a per quanto riguarda la disponibilità di cherosene negli scali pugliesi, soprattutto a Brindisi, e che non c’è un motivo per creare allarmismi. Le quantità minime raggiunte sono state rimpiazzate con la fornitura di cherosene, in arrivo regolarmente il giorno successivo al bollettino, ovvero nella giornata di martedì 7 aprile. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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