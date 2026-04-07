A seguito dell'iniziativa promossa da Time for Peace Marche e dalla famiglia Di Dario, si è svolta al Circolo Arci la quarta edizione della

Grazie a Time for peace Marche e soprattutto all’impegno della famiglia Di Dario, si è tenuta al Circolo Arci, la quarta edizione della " Cena dell’amicizia e della solidarietà ". L’evento ha coinvolto 200 persone e finanzierà in parte il " Premio Gianfranco Pagnoni Di Dario " che annualmente rafforza il gemellaggio tra le scuole "Anna Frank" di Pesaro e la "Aleksa Santis" di Novi Grad Sarajevo. Il ricordo di Gianfranco, grazie all’impegno dei figli Luca e Claudia, della moglie Miranda e dei nipoti, ha rievocato la memoria delle tante iniziative di accoglienza di alunni bosniaci a Pesaro, di aiuto concreto con le adozioni a distanza, di scambi interculturali con Sarajevo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Adozioni a distanza di orfani palestinesi nel nome di Pagnoni Di Dario

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Una scuola gratuita per bambini orfani e poveri: l'antichissima storia di una comunità educante nata nel 1861Spunta fuori un antico documento che testimonia l'esistenza di un asilo infantile a Città di Castello costituito appena dopo l'Unità d'Italia Un...

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Adozione a distanza: cos’è e come si faIl programma di ActionAid, che promuove l'adozione a distanza di bambini che vivono in situazioni di povertà e marginalità L’adozione a distanza è una forma di solidarietà che ci permette di essere ... disabili.com

Adozioni a distanza, la fake radio di Cruciani e ParenzoMichelle Comi, 29 anni, influencer e content creator con 589mila follower, ha annunciato di essere «diventata mamma» del piccolo Momo, un bambino senegalese di sei anni che ha adottato a distanza. Ha ... vita.it