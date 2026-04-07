Addio sterrato | strada bianca asfaltata fognature e parcheggi riqualificati

Sono stati completati i lavori di asfaltatura della strada bianca nella zona Est di Bondeno, nell’area dell’ex via Canalino, ora denominata Provinciale Ospitale. La ristrutturazione, che ha coinvolto anche la riqualificazione delle fognature e dei parcheggi, ha richiesto un investimento di 60 mila euro. Le opere sono state portate a termine recentemente, migliorando le condizioni della strada e delle infrastrutture circostanti.

Realizzati e conclusi i lavori di asfaltatura della strada bianca della zona Est di Bondeno, nell’ex via Canalino, oggi Provinciale Ospitale, per un totale di 60mila euro. Il sindaco, Simone Saletti, assieme agli assessori Marco Vincenzi (Lavori pubblici) e Ornella Bonati (Sicurezza), a inizio marzo avevano incontrato gli abitanti del quartiere, assicurando loro tempistiche celeri di opere molto attese da parte della zona. “In circa tre settimane - affermano il sindaco Saletti e l’assessore Vincenzi -, la strada precedentemente bianca è stata asfaltata, ma non solo: sono infatti state realizzate nuove caditoie per lo scolo delle acque meteoriche ed è conseguentemente stato rifatto l’impianto fognario. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Italia asfaltata dalla Grecia, ma Campagna gongola: “Vinceremo in futuro, strada tracciata”L’Italia ha perso contro la Grecia nella finale per la medaglia di bronzo agli Europei 2026 di pallanuoto maschile e ha così chiuso la rassegna...

Via Bernardinis vede "la luce", ecco quando la strada sarà asfaltataI lavori di sistemazione dell'arteria sono cominiciati a ottobre dello scorso anno, causando disagi a residenti e passanti.

Ciclismo: Strade Bianche, il tratto sterrato intitolato a PogacarIl tratto di sterrato di Colle Pinzuto, uno dei più iconici della gara ciclistica Strade bianche, intitolato a Tadej Pogacar, tre volte campione della competizione in terra di Siena definita 'la ... ansa.it

Strade Bianche 2026: il percorso nel dettaglio e i settori di sterratoLa Strade Bianche, giunta alla sua ventesima edizione, prenderà il via da Siena per concludersi nella suggestiva Piazza del Campo. Il percorso, pur rivisto rispetto all’anno precedente, rimane fedele ... it.blastingnews.com