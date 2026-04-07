Addio Milano scelgo Parigi | ecco dove vince la meritocrazia

Una giovane ingegnera di 28 anni ha deciso di trasferire la sua carriera da Milano a Parigi, dove ora lavora come trading consultant presso una società francese specializzata in software per il settore bancario. La scelta è avvenuta in un momento di cambiamento professionale, segnando un passaggio tra due città europee con sistemi lavorativi diversi. La decisione si inserisce in un percorso di crescita e di confronto tra i mercati del lavoro italiani e francesi.

Ludovica Mercuri, ingegnera di 28 anni, ha spostato la sua carriera da Milano a Parigi per lavorare come trading consultant in una società francese leader nel software per il trading bancario. La scelta nasce dalla curiosità di esplorare nuovi contesti, evidenziando differenze strutturali tra l’organizzazione lavorativa italiana e quella francese. Dopo aver conseguito la laurea in ingegneria gestionale al Politecnico di Milano, Ludovica operava in un ambiente solido. Nonostante una posizione lavorativa vantaggiosa rispetto ai coetanei, ha percepito una cultura aziendale troppo centrata sull’impegno professionale a discapito della vita privata. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Addio Milano, scelgo Parigi: ecco dove vince la meritocrazia Trentacinquesima giornata basket Eurolega 2025/206: Milano cade a Parigi, addio play-in?Quarta sconfitta consecutiva in trasferta per Milano che, nella trentacinquesima giornata basket Eurolega 2025/2026, viene superata dal Paris per... Leggi anche: Parigi-Nizza 2026, Lenny Martinez vince l’ultima tappa. Vingegaard vince la corsa