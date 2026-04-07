È deceduto a 77 anni Leonida Massaroni, figura nota nel mondo del Carnevale locale, spesso associato alla figura del Bove. La sua scomparsa lascia un vuoto tra le persone che lo conoscevano e tra le tradizioni che aveva contribuito a mantenere vive. Massaroni era considerato uno dei protagonisti di questo evento, che aveva accompagnato la vita di molti nella comunità di Offida.

Si è spento Leonida Massaroni, a 77 anni, e con lui sembra essersi fatto più silenzioso un angolo di Offida. Ieri i funerali, oggi il vuoto. Ma resta il ricordo di un uomo buono, di quelli che non fanno rumore, eppure lasciano tracce profonde. Quando parlava del suo Carnevale, gli occhi gli si accendevano di una luce antica. Il Bove Finto non era solo una tradizione: era respiro, era appartenenza, era vita. Sotto quel bue, tra corse e risate, c’era anche lui, giovane e fiero, nascosto eppure presente più che mai. Offida, per Leonida, non era solo una città: era un battito. Un amore che non si spiega, ma si tramanda negli sguardi, nelle storie, nelle mani che si stringono lungo le vie. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Addio Leonida Massaroni. Una vita per il Carnevale, protagonista con il Bove

Offida perde Leonida Massaroni: era l’anima del Bove FintoIl borgo di Offida saluta Leonida Massaroni, figura emblematica del Carnevale locale, scomparso all’età di 77 anni.

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Si parla di: Addio Leonida Massaroni. Una vita per il Carnevale, protagonista con il Bove; Offida perde una delle sue anime: addio a Leonida Massaroni, uomo del Bove Finto.