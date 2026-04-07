Addio all’imprenditore Guido Ghiglia presidente della Sitav

Un imprenditore di 63 anni è deceduto improvvisamente a causa di un malore. Era presidente della Sitav, azienda con sede a San Nicolò. La notizia della sua scomparsa ha suscitato cordoglio tra colleghi e amici. La morte è avvenuta senza preavviso, lasciando una comunità sorpresa e senza spiegazioni ufficiali. La famiglia e i rappresentanti dell'azienda hanno espresso il loro dolore per la perdita.

È scomparso improvvisamente a 63 anni. Anche il vicepremier Salvini omaggia l’imprenditore Se ne è andato improvvisamente a 63 anni, per un malore, l’imprenditore Guido Ghiglia, presidente della Sitav di San Nicolò. È deceduto durante una breve vacanza in famiglia nei pressi di Pavia. Nonostante l'intervento dell’elisoccorso, ogni tentativo di salvarlo si è rivelato purtroppo inutile. Ghiglia, insieme alla sorella Elisabetta, era il punto di riferimento delle Officine Meccaniche Ghiglia (Omg), fondate dai genitori Adriano e Giovanna nel 1984. Presente in tutta Italia, il gruppo impiega quasi un migliaio di collaboratori. Inizialmente specializzata nella lavorazione della lamiera e nelle costruzioni meccaniche, l’azienda ha poi ampliato le attività includendo servizi innovativi nel settore delle manutenzioni ferroviarie. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Lutto nel ferroviare: muore Guido Ghiglia, il genio della SitavGuido Ghiglia, titolare della Sitav e delle Officine omonime, è scomparso sabato scorso a causa di un malore improvviso mentre si trovava in vacanza... Leggi anche: Addio a Nerio Gambi, storico presidente di Confcommercio: guidò l'associazione per 16 anni Temi più discussi: Addio all’imprenditore Guido Ghiglia, patron della Sitav di San Nicolò; Cairo Montenotte, addio a Guido Ghiglia. Industriale a capo della Omg; Addio a Guido Ghiglia delle Officine Meccaniche Ghiglia; Lutto nel ferroviare | muore Guido Ghiglia il genio della Sitav. Addio all’imprenditore Guido Ghiglia, patron della Sitav di San NicolòAddio a Guido Ghiglia, titolare delle omonime Officine e della Sitav di San Nicolò a Trebbia (Rottofreno), uno degli stabilimenti italiani ed europei più ... piacenzasera.it Cairo Montenotte, addio a Guido Ghiglia. Industriale a capo della OmgAveva 64 anni ed era in vacanza nell’Oltrepò Pavese con la famiglia, inutili i soccorsi. Stroncato da un malore improvviso ... ilsecoloxix.it Era in vacanza con la famiglia, ma un infarto l’ha strappato all’affetto dei suoi cari. Se n’è andato all’improvviso Guido Ghiglia, 64 anni, imprenditore di Cairo, molto noto anche oltre i confini liguri - facebook.com facebook È mancato l’imprenditore valbormidese Guido Ghiglia, titolare della OMG: funerali in forma privata x.com