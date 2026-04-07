Addio all’imprenditore Guido Ghiglia presidente della Sitav

Da ilpiacenza.it 7 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un imprenditore di 63 anni è deceduto improvvisamente a causa di un malore. Era presidente della Sitav, azienda con sede a San Nicolò. La notizia della sua scomparsa ha suscitato cordoglio tra colleghi e amici. La morte è avvenuta senza preavviso, lasciando una comunità sorpresa e senza spiegazioni ufficiali. La famiglia e i rappresentanti dell'azienda hanno espresso il loro dolore per la perdita.

È scomparso improvvisamente a 63 anni. Anche il vicepremier Salvini omaggia l’imprenditore Se ne è andato improvvisamente a 63 anni, per un malore, l’imprenditore Guido Ghiglia, presidente della Sitav di San Nicolò. È deceduto durante una breve vacanza in famiglia nei pressi di Pavia. Nonostante l'intervento dell’elisoccorso, ogni tentativo di salvarlo si è rivelato purtroppo inutile. Ghiglia, insieme alla sorella Elisabetta, era il punto di riferimento delle Officine Meccaniche Ghiglia (Omg), fondate dai genitori Adriano e Giovanna nel 1984. Presente in tutta Italia, il gruppo impiega quasi un migliaio di collaboratori. Inizialmente specializzata nella lavorazione della lamiera e nelle costruzioni meccaniche, l’azienda ha poi ampliato le attività includendo servizi innovativi nel settore delle manutenzioni ferroviarie. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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