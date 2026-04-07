Addio al set | Dewey sceglie Harvard e rifiuta il revival di Malcolm

L’attore che aveva interpretato il personaggio principale in Malcolm in the Middle ha deciso di non prendere parte al revival della serie, preferendo concentrarsi sui propri studi. Nonostante le offerte economiche siano state molto alte, ha scelto di non tornare sul set. Nel frattempo, un altro attore che aveva lavorato in una serie televisiva ha annunciato di aver scelto l’Università di Harvard, rifiutando anche lui un ritorno in televisione.

Erik Per Sullivan ha deciso di non partecipare al revival di Malcolm in the Middle, preferendo i suoi studi accademici a un ritorno televisivo nonostante le elevate offerte economiche. L’attore, che interpretava Dewey, è l’unico membro del cast originale a non rientrare nella produzione della miniserie Life’s Still Unfair. La notizia è emersa attraverso le parole di Jane Kaczmarek, sua collega di set e interprete della madre nella serie, che ha condiviso queste informazioni il 3 aprile. L’uomo ha declinato proposte finanziarie estremamente generose per dare priorità al suo percorso formativo, dimostrando una determinazione rara nel settore dello spettacolo. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Addio al set: Dewey sceglie Harvard e rifiuta il revival di Malcolm Malcolm: che vita! – Svelato il trailer della serie revivalÈ disponibile il trailer ufficiale di Malcolm: che vita!, la serie revival che debutterà con tutti e quattro gli episodi il 10 aprile su Disney+ a... Leggi anche: Daniel Holgado rifiuta Yamaha e sceglie Gresini per il MotoGP 2027.