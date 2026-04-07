Addio a Valeria Dentamaro storica voce della città

Nella giornata di Pasqua si è spenta Valeria Dentamaro, nota voce del panorama cittadino. Aveva 83 anni. La sua scomparsa è stata comunicata ufficialmente, suscitando cordoglio tra colleghi e appassionati di cultura e giornalismo. Dentamaro si era distinta nel corso degli anni per il suo lavoro e il suo contributo nel settore. La città si prepara a ricordarla con un omaggio pubblico.

Città in lutto. Il mondo della cultura e del giornalismo perdono una grande professionista. E’ venuta a mancare nella giornata di Pasqua Valeria Dentamaro: aveva 83 anni. Assieme al compagno giornalista Stefano Rizzi, scomparso nel dicembre 2024, nel 1996 fondò la rivista " La Meridiana " che proprio in questi giorni ha festeggiato il trentennale. Lavorò prima in radio, poi alla Gazzetta di Ancona quindi come corrispondente del Carlino per tutta la Valmusone. " Osimo perde una persona speciale, che amava il suo lavoro, la sua famiglia, la sua città. La Pasqua si è fatta improvvisamente triste alla notizia che mi è giunta della scomparsa di Valeria Dentamaro, giornalista per tanti anni del Resto del Carlino per il quale seguiva la cronaca di Osimo, e titolare della casa editrice Osimo Edizioni – dice la sindaca Michela Glorio -. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Addio a Valeria Dentamaro, storica voce della città Addio a Guido Bonzagni, voce storica della cittàE’ grande cordoglio per la scomparsa venerdì di Guido Bonzagni, 86 anni, una figura storica del centese non solo per i sui 40 anni come voce allo... Leggi anche: La città di Osimo piange la scomparsa della giornalista Valeria Dentamaro Temi più discussi: Addio a Valeria Dentamaro, la penna che ha raccontato Osimo; Addio a Valeria Dentamaro, storica voce della città; Osimo piange Valeria Dentamaro, storica firma dell'informazione locale; La città di Osimo piange la scomparsa della giornalista Valeria Dentamaro. Morta a 83 anni a Osimo la giornalista Valeria DentamaroE' morta a 83 anni a Osimo (Ancona) nel giorno di Pasqua la giornalista osimana Valeria Dentamaro. Sui propri social, è la sindaca Michela Glorio ad esprimere il dolore e la vicinanza della città. (AN ... ansa.it Giornalismo in lutto per la morte di Valeria DentamaroOsimo perde una persona speciale, che amava il suo lavoro, la sua famiglia, la sua città. La Pasqua si è fatta improvvisamente triste alla notizia che mi è giunta stasera della scomparsa di Valeria D ... youtvrs.it , E' morta a 83 anni nel giorno di Pasqua la giornalista osimana Valeria Dentamaro. Sui propri social, è la sindaca Michela Glorio ad esprimere il dolore e la vicinanza - facebook.com facebook