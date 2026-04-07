Addio a Valeria Dentamaro storica voce della città

Da ilrestodelcarlino.it 7 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella giornata di Pasqua si è spenta Valeria Dentamaro, nota voce del panorama cittadino. Aveva 83 anni. La sua scomparsa è stata comunicata ufficialmente, suscitando cordoglio tra colleghi e appassionati di cultura e giornalismo. Dentamaro si era distinta nel corso degli anni per il suo lavoro e il suo contributo nel settore. La città si prepara a ricordarla con un omaggio pubblico.

Città in lutto. Il mondo della cultura e del giornalismo perdono una grande professionista. E’ venuta a mancare nella giornata di Pasqua Valeria Dentamaro: aveva 83 anni. Assieme al compagno giornalista Stefano Rizzi, scomparso nel dicembre 2024, nel 1996 fondò la rivista " La Meridiana " che proprio in questi giorni ha festeggiato il trentennale. Lavorò prima in radio, poi alla Gazzetta di Ancona quindi come corrispondente del Carlino per tutta la Valmusone. " Osimo perde una persona speciale, che amava il suo lavoro, la sua famiglia, la sua città. La Pasqua si è fatta improvvisamente triste alla notizia che mi è giunta della scomparsa di Valeria Dentamaro, giornalista per tanti anni del Resto del Carlino per il quale seguiva la cronaca di Osimo, e titolare della casa editrice Osimo Edizioni – dice la sindaca Michela Glorio -. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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