Un magistrato noto per il suo ruolo in un processo importante è morto proprio prima del 7 aprile, anniversario di un'inchiesta giudiziaria risalente a 47 anni fa, quando furono condannati due imputati coinvolti in un episodio di particolare rilevanza. La scomparsa si è verificata a pochi giorni dalla commemorazione di quella data, che ricorda un procedimento giudiziario che portò all’arresto di due persone.

Nessuno avrebbe mai potuto immaginare che Pietro Calogero, il magistrato salito agli onori della cronaca e della critica il 7 aprile del 1979, morisse esattamente alla vigilia di quella ricorrenza, 47 anni dopo. Se ne va a 86 anni il magistrato messinese che fece arrestare Toni Negri e Oreste Scalzone. L’operazione 7 aprile. Il suo nome è legato soprattutto agli anni di Piombo e, in particolare, alla vasta operazione giudiziaria contro i simpatizzanti di Autonomia Operaia. Il 7 aprile 1979 Calogero diede infatti il via a una serie di arresti che colpirono alcuni dei principali leader del movimento eversivo, tra cui Toni Negri, Emilio Vesce e Oreste Scalzone. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Addio a Pietro Calogero proprio alla vigilia del 7 aprile: 47 anni fa l’operazione che portò in carcere Negri e Scalzone

Morto il magistrato Pietro Calogero: mise alla sbarra Toni Negri e centinaia di iscritti ad Autonomia operaiaSi è spento ieri all’ospedale di Padova, dov’era ricoverato da alcuni giorno, il magistrato Pietro Calogero, 86 anni.

Addio a Pietro Calogero, il magistrato messinese che segnò gli anni di piomboSi è spento a 86 anni il magistrato Pietro Calogero, figura centrale della magistratura italiana durante gli anni di piombo e protagonista...

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È morto a 86 anni il magistrato Pietro Calogero, noto per le sue inchieste nei cosiddetti anni di piomboIl magistrato Pietro Calogero, uno dei più noti procuratori durante i cosiddetti anni di piombo, famoso soprattutto per le sue inchieste contro la sinistra extraparlamentare, è morto lunedì 7 aprile ... ilpost.it

Addio a Pietro Calogero, ex pm simbolo degli anni di piomboPadova, il magistrato si è spento in ospedale a 86 anni. A lungo procuratore in Veneto, fu il protagonista dell'inchiesta denominata «7 Aprile con cui mise alla sbarra centinaia di iscritti ad Autonom ... msn.com

Morto Pietro Calogero alla vigilia del “7 aprile”: fu il magistrato simbolo degli anni di piombo - la Repubblica x.com