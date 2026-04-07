Addio a Max&Co chiude il negozio in centro | Finisce un’era di stile e sorrisi

Nel cuore della città, nel centro storico, è stata chiusa la sede di un noto marchio di abbigliamento. La saracinesca del negozio, situato in una delle piazze principali, è stata abbassata definitivamente. La chiusura segna la fine di un punto vendita che operava nel settore moda da diversi anni. La notizia è stata comunicata ufficialmente dai gestori, senza ulteriori commenti sul motivo della chiusura.

Rovigo, 07 aprile 2026 – Si abbassa un’altra saracinesca nel centro rodigino. A chiudere i battenti è il noto brand d’abbigliamento di Max&Co nella centralissima Piazza Vittorio Emanuele. Un momento che segna la fine di un’attività noto per i rodigini, ma che fa fronte alla crisi generalizzata a scapito dei grandi centri commerciali. Federica Pellegrini, la prima foto a casa con le figlie è un vero “contorsionismo”. I fan: “Ti accorgerai che 2 sono tantissime” La sindaca Cittadin: “Un luogo unico che ringraziamo”.. La prima cittadina del Comune di Rovigo, Valeria Cittadin ha voluto salutare così l’attività: “Da oggi si abbassa la saracinesca di Max&Co, un negozio che per anni ha portato stile e sorrisi nel cuore della nostra città. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Addio a Max&Co, chiude il negozio in centro: "Finisce un’era di stile e sorrisi" B&B boom, vendite online triplicate: in Italia chiude un negozio all’oraAnalisi di Confcommercio: tra il 2012 e il 2025 scomparsi 156mila punti vendita, oltre un quarto del totale. Novara, dopo oltre 50 anni chiude il negozio di scarpe in centro città"Cari clienti, dopo 54 anni si chiude un capitolo fatto di passione, valori e persone.